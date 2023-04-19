В Движении автомобилистов России поддержали вариант оформления ОСАГО на месяц
- РИА Новости
«Я поддерживаю это начинание», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, ОСАГО можно было бы оформить на месяц, например, чтобы выехать на дачу или чтобы вернуться с дачи с урожаем.
«Стоимость полиса в таком случае — это тоже тема законопроекта», — пояснил Ольшанский.
Он добавил, что все штрафы и платежи должны прописываться в кодексе.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал идею замглавы Минфина Алексея Моисеева, который предложил использовать подержанные запчасти для ремонта автомобилей по ОСАГО.