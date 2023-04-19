Специалист Кондрахин: коронавирус пока не стал сезонной инфекцией
- РИА Новости
«Последние штаммы коронавируса приобрели некий положительный тренд: они протекают легче без тяжёлых осложнений, характерных для уханьского варианта инфекции», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметил Кондрахин, COVID-19 пока не стал сезонной инфекцией, поскольку новые штаммы возникают независимо от времени года.
«Преодоление иммунного ответа в случае с «арктуром» будет более спокойным. Бояться повторения сценария 2020 года не стоит», — добавил он.
Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что симптомы заболевания подвариантом коронавируса «арктур» не отличаются от тех, которые проявлялись при предыдущих мутациях «омикрона».