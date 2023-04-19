Продажи иномарок с пробегом выросли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 20%

Продажи автомобилей иностранных брендов с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли на 20,1% в первом квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на «Авито Авто».

Средняя цена на авто с пробегом составила 829 тыс. рублей, что на 14% выше, чем в конце прошлого года. Самым популярным брендом стал Volkswagen, а также большой спрос был на Kia, Ford, BMW и Hyundai.

На первом месте по популярности среди моделей оказался Ford Focus со средней ценой 429 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что на рынке авто с пробегом широкий выбор моделей, так как автомобильные дилеры активно пополняют склады, в том числе за счёт ввоза машин из-за рубежа.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.