В Подмосковье почтовые адреса новым объектам недвижимости будут присваивать автоматически
- globallookpress.com
Об этом сообщает телеканал «360».
Адрес новым зданиям присвоят проактивно в рамках услуги «Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».
«После вынесения ведомством положительного решения на ввод объекта в эксплуатацию уведомление о присвоении почтового адреса автоматически поступит в Росреестр», — заявила глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник, слова которой приводит РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уникальный адрес обязателен для всех объектов недвижимости.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье застройщики получили возможность уведомлять о сносе зданий онлайн.