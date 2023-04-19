В Подмосковье почтовые адреса новым объектам недвижимости будут присваивать автоматически

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В Московской области упростили ещё одну услугу для застройщиков — больше не требуется подавать отдельное заявление на присвоение почтового адреса новым объектам недвижимости.
В Подмосковье почтовые адреса новым объектам недвижимости будут присваивать автоматически
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Об этом сообщает телеканал «360».

Адрес новым зданиям присвоят проактивно в рамках услуги «Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».

«После вынесения ведомством положительного решения на ввод объекта в эксплуатацию уведомление о присвоении почтового адреса автоматически поступит в Росреестр», — заявила глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник, слова которой приводит РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уникальный адрес обязателен для всех объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье застройщики получили возможность уведомлять о сносе зданий онлайн.

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