В Подмосковье почтовые адреса новым объектам недвижимости будут присваивать автоматически

В Московской области упростили ещё одну услугу для застройщиков — больше не требуется подавать отдельное заявление на присвоение почтового адреса новым объектам недвижимости.

Об этом сообщает телеканал «360».

Адрес новым зданиям присвоят проактивно в рамках услуги «Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства».

«После вынесения ведомством положительного решения на ввод объекта в эксплуатацию уведомление о присвоении почтового адреса автоматически поступит в Росреестр», — заявила глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник, слова которой приводит РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уникальный адрес обязателен для всех объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье застройщики получили возможность уведомлять о сносе зданий онлайн.