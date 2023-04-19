Бочкарёв: на севере Москвы ввели в эксплуатацию академию спорта «Динамо»

В Москве выдали разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального спортивно-тренировочного комплекса «Динамо» на территории района Аэропорт, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В апреле 2023 года Всероссийское физкультурно-спортивное общество отмечает столетний юбилей. К этой памятной дате в историческом месте у Петровского парка начнёт работу современный спортивно-тренировочный комплекс площадью около 30 тыс. кв. м», — заявил он.

По его словам, здание войдёт в кластер, частью которого также является стадион «ВТБ Арена».

Спорткомплекс получил оборудование для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта. В соревновательном режиме он способен принять до 570 участников и 1500 зрителей.

На ледовой арене оборудована площадка по стандарту НХЛ размером 60 на 26 м. В спортзале можно будет заниматься волейболом, баскетболом и гандболом.

Для футбольных тренировок предусмотрен манеж с искусственным газоном. Отдельно расположен зал спортивной гимнастики.

Со своей стороны, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что всего комитет организовал 12 выездных инспекций. К проверкам привлекались сотрудники Центра экспертиз.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, в свою очередь, отметил взаимосвязь между социальным самочувствием горожан и комфортностью городской среды.