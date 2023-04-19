«Русская Медиагруппа» приняла участие в открытии Российского форума дизайна и моды в Москве

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников принял участие в открытии Российского форума дизайна и моды, организованного фондом «Росконгресс» совместно с Союзом дизайнеров России и правительством Москвы.

Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.

Медников выступил модератором пленарного заседания «Приоритеты государственной поддержки индустрии дизайна».

«Когда мы говорим о дизайне, то важно понимать, что это не просто картинка, это качество жизни, интерфейс. Это один их главных мультипликаторов любой экономики. Это то, как живут люди. Надеюсь, сегодняшний форум станет стартом новой жизни индустрии дизайна», — заявил он.

Одной из основных тем заседания стала поддержка индустрии со стороны государства. Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал о проекте «Фабрика дизайна 2.0» — конкурсной платформе для взаимодействия дизайнеров, производственных и экспортных компаний, а также экспертов индустрии для создания новых продуктов.

Он отметил, что столичные власти делают всё возможное, чтобы создать каналы коммуникации модной индустрии и покупателей.

«У нас мощные корни, нам есть куда стремиться и что развивать. За 2022 год, по статистике торговых центров, число отечественных марок одежды увеличилось на треть. Всё больше появляется качественных вещей», — сказал, со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Дизайнер Игорь Чапурин, в свою очередь, назвал отечественный дизайн конкурентоспособным на международной арене.