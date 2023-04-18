ТАСС: учёного Кибальченко, обвиняемого в убийстве, задержали при попытке побега

Сотрудники полиции задержали при попытке побега учёного Александра Кибальченко, которого следствие считает заказчиком и организатором убийства своего бывшего зятя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что инспекторы ДПС остановили на Калужском шоссе автомобиль, в котором был Кибальченко. Во время проверки документов пассажир в машине «начал сильно нервничать и неадекватно себя вести», поэтому его и водителя тщательно проверили, пишет агентство.

По версии следствия, учёный хотел покинуть Россию транзитом через Белоруссию и таким образом скрыться от суда.

«В связи с тем, что подсудимый Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста, проводится проверка», — заявил собеседник агентства.

В правоохранительных органах агентству заявили о намерении возбудить уголовное дело по этому факту. Также следователи назначили ряд экспертиз.

Фигуранта отправили в следственный изолятор, говорится в сообщении.

Отмечается, что официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

В августе 2022 года РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову сообщало, что, по версии следствия, Кибальченко предложил знакомому за $50 тыс. убить своего бывшего зятя. К преступлению были привлечены ещё три человека. Против бывшего зятя учёного применили электрошокер, посадили мужчину в автомобиль, увезли в Красногорск и там убили. В СК сообщали, что организатор убийства после этого пытался покинуть Россию. В короткие сроки всех фигурантов дела задержали.