В Москве рассказали о планах благоустройства территории вблизи ТПУ «Свиблово»
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Об этом информирует электронная газета «Дни.ру».
Бирюков уточнил, что к станции сделают удобные подходы и подъезды, в составе ТПУ появятся удобные парковочные места. Для пассажиров наземного общественного транспорта установят современные павильоны ожидания.
Работы пройдут на близлежащих улицах: Кольской, Радужной, Амундсена, Снежной, а также в ряде проездов — Игарском, Новом Беринговом и Русанова.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.