В Москве рассказали о планах благоустройства территории вблизи ТПУ «Свиблово»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что рядом с ТПУ «Свиблово» создадут пешеходную зону.
В Москве рассказали о планах благоустройства территории вблизи ТПУ «Свиблово»
  • © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Об этом информирует электронная газета «Дни.ру».

Бирюков уточнил, что к станции сделают удобные подходы и подъезды, в составе ТПУ появятся удобные парковочные места. Для пассажиров наземного общественного транспорта установят современные павильоны ожидания.

Работы пройдут на близлежащих улицах: Кольской, Радужной, Амундсена, Снежной, а также в ряде проездов — Игарском, Новом Беринговом и Русанова.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.

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