В Москве рассказали о планах благоустройства территории вблизи ТПУ «Свиблово»

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что рядом с ТПУ «Свиблово» создадут пешеходную зону.

Об этом информирует электронная газета «Дни.ру».

Бирюков уточнил, что к станции сделают удобные подходы и подъезды, в составе ТПУ появятся удобные парковочные места. Для пассажиров наземного общественного транспорта установят современные павильоны ожидания.

Работы пройдут на близлежащих улицах: Кольской, Радужной, Амундсена, Снежной, а также в ряде проездов — Игарском, Новом Беринговом и Русанова.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.