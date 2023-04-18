В Москве открылся круглосуточный стационар для домашних животных

Круглосуточный стационар для животных, рассчитанный на более чем 40 питомцев, открылся на базе Станции по борьбе с болезнями животных Восточного и Юго-Восточного административных округов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Москвичи могут быть уверены, что их любимцы будут находиться в надёжных руках и получат всё необходимое для скорейшего выздоровления», — прокомментировал председатель Комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин.

В пяти отделениях учреждения специалисты смогут наблюдать за домашними животными во время реабилитации и послеоперационного восстановления. Как уточняется, стационар оснащён самым современным оборудованием.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.