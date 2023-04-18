В Москве открылся круглосуточный стационар для домашних животных
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Москвичи могут быть уверены, что их любимцы будут находиться в надёжных руках и получат всё необходимое для скорейшего выздоровления», — прокомментировал председатель Комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин.
В пяти отделениях учреждения специалисты смогут наблюдать за домашними животными во время реабилитации и послеоперационного восстановления. Как уточняется, стационар оснащён самым современным оборудованием.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.