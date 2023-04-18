В Петербурге спрос на аренду офисов вырос вдвое в 2023 году
- РИА Новости
Речь в основном идёт о помещениях, которые занимали иностранные компании, ушедшие из России, объяснил эксперт в разговоре с «МК в Питере».
Теперь их активно занимают российские организации.
«Такие компании расширяются, нанимают сотрудников и занимают большие площади. Запросов на аренду действительно очень много», — подтвердил Рубин.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.