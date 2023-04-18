В Петербурге спрос на аренду офисов вырос вдвое в 2023 году

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Президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга Дмитрий Рубин рассказал, что в городе спрос на аренду офисных помещений вырос в два раза в I квартале 2023 года.
В Петербурге спрос на аренду офисов вырос вдвое в 2023 году
  • РИА Новости

Речь в основном идёт о помещениях, которые занимали иностранные компании, ушедшие из России, объяснил эксперт в разговоре с «МК в Питере».

Теперь их активно занимают российские организации.

«Такие компании расширяются, нанимают сотрудников и занимают большие площади. Запросов на аренду действительно очень много», — подтвердил Рубин.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.

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