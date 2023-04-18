Автоэксперт Киреенко посоветовал при мытье авто не использовать старые щётки и бытовую химию

Автоэксперт Николай Киреенко рассказал, как правильно помыть автомобиль, чтобы не испортить его внешний вид.

Не рекомендуется мыть автомобиль старыми щётками и мочалками, это влечёт образование микроцарапин, в которые попадает грязь, соль и реагенты, объяснил эксперт в интервью Тульской службе новостей.

Если для мытья транспортного средства использовать не фильтрованную, а природную воду, на кузове могут остаться известковые следы. Помимо этого, специалист не рекомендовал мыть авто днём, поскольку капли воды, высыхая под прямыми солнечными лучами, могут оставить разводы и подтёки.

Также не стоит мыть машину средствами для мытья посуды или использовать другую бытовую химию, отметил Киреенко. По его словам, это может навредить лакокрасочному покрытию и отдельным элементам на кузове.

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