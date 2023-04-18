Юрист Красовская напомнила, что в мае повысят льготы определённым категориям граждан

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила, что в мае повысят льготы определённым категориям граждан.

Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае 2023 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%, то есть на 7567,33 рубля, сообщила она в разговоре с Life.ru.

«Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности. Также хочется обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается», — уточнила Красовская.

Также в преддверии 9 Мая часть пожилых людей получит выплату ко Дню Победы — 10 тыс. рублей. Право на данную выплату имеют все участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях до 1945 года включительно, а также другие лица.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.