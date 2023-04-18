Автоэксперт Форманчук предупредил, что сервисы могут предлагать бесполезные услуги

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал, как на автосервисах обманывают владельцев машин, предлагая бесполезные услуги.

«Практически на любой поломке могут обмануть. При этом необходимо как минимум ездить не в один, а в несколько автосервисов для того, чтобы провести диагностику и понять, что неисправно», — уточнил эксперт в разговоре с URA.RU.

Так, Форманчук посоветовал обращаться в такие мастерские, где специалисты работают через заказ-наряд с чётким перечислением проблем, которые должны быть устранены.

«Надо обязательно фиксировать в документах, с какой вы проблемой приехали. Если в сервисе нет заказ-нарядов и там работают неофициально, то я бы в такой автосервис не стал обращаться», — заключил специалист.

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