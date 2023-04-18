Автоэксперт Форманчук предупредил, что сервисы могут предлагать бесполезные услуги

Короткая ссылка
Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал, как на автосервисах обманывают владельцев машин, предлагая бесполезные услуги.
Автоэксперт Форманчук предупредил, что сервисы могут предлагать бесполезные услуги
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey

«Практически на любой поломке могут обмануть. При этом необходимо как минимум ездить не в один, а в несколько автосервисов для того, чтобы провести диагностику и понять, что неисправно», — уточнил эксперт в разговоре с URA.RU.

Так, Форманчук посоветовал обращаться в такие мастерские, где специалисты работают через заказ-наряд с чётким перечислением проблем, которые должны быть устранены.

«Надо обязательно фиксировать в документах, с какой вы проблемой приехали. Если в сервисе нет заказ-нарядов и там работают неофициально, то я бы в такой автосервис не стал обращаться», — заключил специалист.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить