Феликс Евтушенков покидает пост председателя совета директоров компании МТС

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Феликс Евтушенков покидает пост председателя совета директоров МТС, говорится в сообщении компании.

«МТС информирует о том, что 17 апреля 2023 года председатель, член совета директоров ПАО «МТС» Евтушенков Феликс Владимирович уведомил ПАО «МТС» о добровольном сложении с себя полномочий председателя, члена совета директоров ПАО «МТС», — цитирует РИА Новости сообщение.

12 апреля стало известно, что власти Великобритании расширили список санкций против России и внесли в него 11 новых позиций.

В санкционный перечень, в частности, попали первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин, глава совета директоров ПАО «МТС» Феликс Евтушенков, супруга оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко.

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