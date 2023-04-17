В Подмосковье началась масштабная модернизация системы ЖКХ

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В Московской области в 2023 году началась масштабная модернизация системы ЖКХ, которая призвана улучшить уровень жизни для 3,2 млн человек, заявил вице-губернатор Евгений Хромушин.
В Подмосковье началась масштабная модернизация системы ЖКХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Программа продлится до 2028 года. Специалисты заменят в 7,6 раза больше коммунальных сетей, чем за последние пять лет.

«Программа действительно беспрецедентная. Такого объёма сетей никогда ни в Московской области, ни в России не ремонтировали в течение такого времени», — сказал Хромушин.

По его словам, инвестиции составят более 319 млрд рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.

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