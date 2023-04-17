Названы самые популярные модели УАЗ в России
- РИА Новости
Об этом пишет «Российская газета».
Так, флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» был продан в количестве 1,7 тыс. единиц, что на 8% меньше, чем в январе-марте 2022-го. При этом он вошёл в топ-25 самых популярных автомобилей на российском рынке.
В серии лёгких коммерческих автомобилей лидирует семейство УАЗ СГР («Буханка» и прочие), их продали 2,2 тыс. экземпляров (+1%).
Грузовик УАЗ «Профи» реализован в количестве 821 экземпляр (+48%).
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.