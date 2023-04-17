Названы самые популярные модели УАЗ в России

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В Ассоциации европейского бизнеса выяснили, что ульяновский автозавод (УАЗ) в I квартале 2023 года реализовал в России 5,3 тыс. внедорожников и лёгких автомобилей, это на 2% больше, чем в прошлом году.
Названы самые популярные модели УАЗ в России
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

Так, флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» был продан в количестве 1,7 тыс. единиц, что на 8% меньше, чем в январе-марте 2022-го. При этом он вошёл в топ-25 самых популярных автомобилей на российском рынке.

В серии лёгких коммерческих автомобилей лидирует семейство УАЗ СГР («Буханка» и прочие), их продали 2,2 тыс. экземпляров (+1%).

Грузовик УАЗ «Профи» реализован в количестве 821 экземпляр (+48%).

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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