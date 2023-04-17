Автоэксперт Васильев: чтение маркировки на шинах поможет при их монтаже
- РИА Новости
Так, жёлтая точка указывает на самую лёгкую часть шины, а красная — на самую тяжёлую и неоднородную часть, сообщил Васильев «Российской газете». При монтаже шины жёлтая точка должна располагаться напротив отметки L на ободе, а красная, наоборот, — как можно ближе к отметке L.
Разноцветные линии на протекторе действуют как штрих-код, который помогает сотрудникам определить тип и размер шин, хранящихся на складе.
Белый кружок с числом внутри — это знак внутреннего контроля качества, рассказал Васильев.
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.