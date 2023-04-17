Автоэксперт Васильев: чтение маркировки на шинах поможет при их монтаже

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Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, о чём говорят разноцветные знаки на шинах. По его словам, умение читать подобные обозначения поможет обеспечить правильную установку и техническое обслуживание покрышек.
Автоэксперт Васильев: чтение маркировки на шинах поможет при их монтаже
  • РИА Новости

Так, жёлтая точка указывает на самую лёгкую часть шины, а красная — на самую тяжёлую и неоднородную часть, сообщил Васильев «Российской газете». При монтаже шины жёлтая точка должна располагаться напротив отметки L на ободе, а красная, наоборот, — как можно ближе к отметке L.

Разноцветные линии на протекторе действуют как штрих-код, который помогает сотрудникам определить тип и размер шин, хранящихся на складе.

Белый кружок с числом внутри — это знак внутреннего контроля качества, рассказал Васильев.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

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