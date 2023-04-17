Сочинские горнолыжные курорты стали самыми популярными в России

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Специалисты сервиса OneTwoTrip проанализировали бронирования отелей, чтобы выяснить, какие горнолыжные курорты были наиболее популярны у россиян в минувшем сезоне.
Сочинские горнолыжные курорты стали самыми популярными в России
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

На первом месте по популярности три курорта в Красной Поляне неподалёку от Сочи. Там были забронированы 76,7% отелей на горнолыжных направлениях.

На второй строчке — дальневосточный «Горный воздух» на Сахалине, там отдыхали 6,5% россиян. На третьем месте «Шерегеш» (Кемеровская область) с долей бронирований 5,4%.

В пятёрку лидеров также вошли два курорта Карачаево-Черкесии: «Архыз» (4,2%) и «Домбай» (2,3%).

В десятку рейтинга попали «Большой Вудъявр» (1,3%), «Манжерок» (1,1%), «Эльбрус» (0,9%), «Белокуриха» (0,7%), «Абзаково» (0,6%).

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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