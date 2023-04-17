Сочинские горнолыжные курорты стали самыми популярными в России
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru».
На первом месте по популярности три курорта в Красной Поляне неподалёку от Сочи. Там были забронированы 76,7% отелей на горнолыжных направлениях.
На второй строчке — дальневосточный «Горный воздух» на Сахалине, там отдыхали 6,5% россиян. На третьем месте «Шерегеш» (Кемеровская область) с долей бронирований 5,4%.
В пятёрку лидеров также вошли два курорта Карачаево-Черкесии: «Архыз» (4,2%) и «Домбай» (2,3%).
В десятку рейтинга попали «Большой Вудъявр» (1,3%), «Манжерок» (1,1%), «Эльбрус» (0,9%), «Белокуриха» (0,7%), «Абзаково» (0,6%).
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.