Названы наиболее подорожавшие за три года автомобили

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Эксперты «Авто.ру» провели исследование и выяснили, какие автомобили после трёх лет эксплуатации больше всего выросли в цене.
Названы наиболее подорожавшие за три года автомобили
  • Legion-Media

Об этом пишет газета «Известия».

Среди автомобилей различных ценовых сегментов, включая премиальный, у модели Audi Q3 наибольший показатель сохранения стоимости — 48%. За три года её цена увеличилась с 2,4 млн до 3,6 млн рублей.

Цена Lexus GX выросла с 4,8 млн рублей в 2020 году до 7 млн рублей в 2023-м (+46%). Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 после трёх лет эксплуатации подорожал на 45%, его стоимость достигла 5,4 млн рублей.

В сегменте бюджетных автомобилей больше всех за три года подорожал Kia Rio — на 45% — с 976 тыс. до 1,4 млн рублей.

Ранее портал Nation News сообщил, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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