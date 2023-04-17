Гладков сообщил о двух пожарах на гражданских объектах в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возникновении двух пожаров на гражданских объектах.

«В Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет», — заявил он.

По словам губернатора, оперативные службы работают на местах происшествия, спасатели ликвидируют пожар.

Ранее птицефабрика в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа попала под обстрел.

В результате ЧП уничтожен автомобиль.

Также стало известно, что украинский снаряд пробил крышу жилого дома в селе Терезовка в Белгородской области, в доме в этот момент никого не было.

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