Российское подразделение Henkel русифицирует бренды до завершения продажи активов

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, который работает в России как Lab Industries, начал русифицировать бренды из своего портфеля, при этом сделка по продаже активов ещё не завершена, пишет РИА Новости.

В российских магазинах стали появляться товары бренда в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке, пишет агентство.

Так, например, кондиционер для белья Vernel стал «Вернель», а порошок Persil теперь «Персил», туалетные блоки Bref теперь называются «Бреф», говорится в сообщении.

В одной из карточек товара на OZON сказано: «Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось».

В Lab Industries подтвердили, что с января «Henkel Россия» ведёт свою деятельность как самостоятельная компания.