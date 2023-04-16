Российское подразделение Henkel русифицирует бренды до завершения продажи активов

Короткая ссылка
Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, который работает в России как Lab Industries, начал русифицировать бренды из своего портфеля, при этом сделка по продаже активов ещё не завершена, пишет РИА Новости.
Российское подразделение Henkel русифицирует бренды до завершения продажи активов
  • AFP
  • © Ina FASSBENDER

В российских магазинах стали появляться товары бренда в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке, пишет агентство.

Так, например, кондиционер для белья Vernel стал «Вернель», а порошок Persil теперь «Персил», туалетные блоки Bref теперь называются «Бреф», говорится в сообщении.

В одной из карточек товара на OZON сказано: «Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось».

В Lab Industries подтвердили, что с января «Henkel Россия» ведёт свою деятельность как самостоятельная компания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить