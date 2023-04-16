Российское подразделение Henkel русифицирует бренды до завершения продажи активов
- AFP
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В российских магазинах стали появляться товары бренда в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке, пишет агентство.
Так, например, кондиционер для белья Vernel стал «Вернель», а порошок Persil теперь «Персил», туалетные блоки Bref теперь называются «Бреф», говорится в сообщении.
В одной из карточек товара на OZON сказано: «Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось».
В Lab Industries подтвердили, что с января «Henkel Россия» ведёт свою деятельность как самостоятельная компания.