В Москве на синей ветке метро восстановлено движение в соответствии с графиком

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На участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановлено движение поездов.
В Москве на синей ветке метро восстановлено движение в соответствии с графиком
  • РИА Новости

«Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком», — сказано в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Ранее стало известно, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

11 апреля сообщалось, что движение поездов остановилось на участке серой ветки Московского метро из-за человека на пути.

13 апреля нетрезвый мужчина в метро Москвы предложил семейной паре сфотографироваться, но получил отказ.

После этого он достал нож и начал угрожать убийством.

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