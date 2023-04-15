В Москве на синей ветке метро восстановлено движение в соответствии с графиком
- РИА Новости
«Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком», — сказано в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
Ранее стало известно, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.
11 апреля сообщалось, что движение поездов остановилось на участке серой ветки Московского метро из-за человека на пути.
13 апреля нетрезвый мужчина в метро Москвы предложил семейной паре сфотографироваться, но получил отказ.
После этого он достал нож и начал угрожать убийством.