В храме Христа Спасителя пройдёт церемония награждения победителей конкурса «Расскажи миру о своей Родине»

В зале церковных соборов храма Христа Спасителя 19 апреля состоится торжественная церемония награждения победителей V Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

Отмечается, что после церемонии состоится концерт, в котором примут участие народная артистка Российской Федерации Лариса Долина и ещё более 300 артистов.

На церемонии награждения ожидаются члены почётного жюри, среди которых Татьяна Ананьина, куратор проекта «Расскажи миру о своей Родине» от МПГУ, Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, Ирина Киркора, заместитель председателя совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, Владимир Кочин, исполнительный директор фонда «Русский мир» и др.

«Расскажи миру о своей Родине» — это конкурс, направленный на патриотическое воспитание детей и молодёжи, формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений.

За всё время проведения Конкурса «Расскажи миру о своей Родине» участниками конкурса стали более 9550 ребят из 89 российских регионов, включая новые территории, а также из 52 зарубежных стран.

Конкурс организован Автономной некоммерческой организацией «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» совместно с комитетом Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей при участии Россотрудничества, Росмолодёжи, Московского педагогического государственного университета, фонда «Русский мир» и других государственных и общественных организаций.