В ГД внесли проект о штрафах за применение зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг

В Госдуму внесён законопроект об административной ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг.

«Сегодня с коллегами внесли в Госдуму законопроект об ответственности за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры», — написал один из авторов инициативы, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.

По его словам, нарушителям могут грозить штрафы до 700 тыс. рублей.

«Список мессенджеров доступен на сайте РКН (да, Telegram в нём тоже есть)», — пояснил он.

Горелкин отметил, что законопроект нужен для решения более глобальных задач — сместить акценты в сторону российских альтернатив.