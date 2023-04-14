Желающим принять участие в московском субботнике 15 апреля посоветовали надеть удобную одежду
- РИА Новости
Как пишет «Вечерняя Москва», в рамках субботника запланированы работы по уборке парков и скверов, дворовых территорий, общественных пространств.
«Традиционно проведём мероприятия по озеленению: высадим деревья и кустарники. Весь необходимый инвентарь и посадочные материалы уже подготовлены», — заявил Бирюков.
Как отмечается в материале, экоактивистам стоит выбрать одежду, не сковывающую движения и подходящую для уборки. Организаторы также советуют горожанам надеть вещи, которые не жалко испачкать и легко отмыть.
Вместе с тем москвичам не нужно везти с собой на субботник лопаты и грабли. Коммунальные службы обеспечат участников всем необходимым.
Ранее телеканал «360» сообщал, что традиционный ежегодный субботник в Московской области пройдёт 22 апреля.