Желающим принять участие в московском субботнике 15 апреля посоветовали надеть удобную одежду

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Общегородской субботник состоится в Москве 15 апреля, напомнил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Специалисты посоветовали горожанам, желающим принять участие в мероприятии, надеть удобную одежду и не брать с собой лишних вещей.
Желающим принять участие в московском субботнике 15 апреля посоветовали надеть удобную одежду
  • РИА Новости

Как пишет «Вечерняя Москва», в рамках субботника запланированы работы по уборке парков и скверов, дворовых территорий, общественных пространств.

«Традиционно проведём мероприятия по озеленению: высадим деревья и кустарники. Весь необходимый инвентарь и посадочные материалы уже подготовлены», — заявил Бирюков.

Как отмечается в материале, экоактивистам стоит выбрать одежду, не сковывающую движения и подходящую для уборки. Организаторы также советуют горожанам надеть вещи, которые не жалко испачкать и легко отмыть.

Вместе с тем москвичам не нужно везти с собой на субботник лопаты и грабли. Коммунальные службы обеспечат участников всем необходимым. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что традиционный ежегодный субботник в Московской области пройдёт 22 апреля.

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