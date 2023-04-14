Автоюрист Кузьмина напомнила правила перевозки бензина в машине

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Автоюрист Екатерина Кузьмина рассказала, что при перевозке горюче-смазочных материалов в легковом автомобиле должны соблюдаться определённые правила, поскольку такой груз считается опасным.
Автоюрист Кузьмина напомнила правила перевозки бензина в машине
  • AFP

Количество легковоспламеняющейся жидкости не должно превышать 60 л в одном сосуде и 240 л в одном автомобиле, сообщила специалист в беседе с Тульской службой новостей.

«Специальные разрешения для перевозки опасного груза не требуются, если он находится в упаковке для розничной продажи либо в специальных канистрах, а также необходим водителю для личного использования», — уточнила Кузьмина.

Автоюрист предупредила водителей, что за перевоз горючего в канистрах из-под масла или бутылках от воды может грозить штраф на сумму 2-2,5 тыс. рублей или лишение водительского удостоверения на срок до полугода.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

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