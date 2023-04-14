Посольство Финляндии обратилось в МИД России в связи с обнаружением письма с порошком

Посольство Финляндии в Москве подтвердило, что в здание дипмиссии в четверг, 13 апреля, пришло три письма, в одном из которых был обнаружен порошок.

«От имени посольства Финляндии подтверждаем, что в четверг, 13 апреля, в посольство Финляндии в Российской Федерации было доставлено три письма, при открывании первого из которых был обнаружен порошок», — цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.

Отмечается, что письма были переданы представителям официальных органов России.

«Посольство Финляндии сразу после инцидента обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации», — добавили в дипмиссии.

В конце марта появилась информация, что бывшему премьер-министру Франции, мэру города Гавр Эдуару Филиппу прислали письмо с угрозой смертью, а также неизвестным порошком внутри.

В январе кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил, что ему передали письмо на имя его жены с угрозами и вложенным в конверт боевым патроном.