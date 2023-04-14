Посольство Финляндии обратилось в МИД России в связи с обнаружением письма с порошком

Короткая ссылка
Посольство Финляндии в Москве подтвердило, что в здание дипмиссии в четверг, 13 апреля, пришло три письма, в одном из которых был обнаружен порошок.
Посольство Финляндии обратилось в МИД России в связи с обнаружением письма с порошком
  • РИА Новости

«От имени посольства Финляндии подтверждаем, что в четверг, 13 апреля, в посольство Финляндии в Российской Федерации было доставлено три письма, при открывании первого из которых был обнаружен порошок», — цитирует РИА Новости сообщение дипмиссии.

Отмечается, что письма были переданы представителям официальных органов России.

«Посольство Финляндии сразу после инцидента обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации», — добавили в дипмиссии.

В конце марта появилась информация, что бывшему премьер-министру Франции, мэру города Гавр Эдуару Филиппу прислали письмо с угрозой смертью, а также неизвестным порошком внутри.

В январе кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш заявил, что ему передали письмо на имя его жены с угрозами и вложенным в конверт боевым патроном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить