Исследование: 61% респондентов предпочитают покупать технику в специализированных магазинах

Аналитики Telegram-ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» и СберМаркетинга провели исследование и выяснили, где чаще всего россияне приобретали бытовую технику и электронику в I квартале 2023 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, средний чек покупки в этот период составил 10 322 рубля.

Наиболее популярными покупками были телефоны и аксессуары, мелкая техника для кухни, пылесосы и утюги, аудио- и видеотехника.

В СберМаркетинге уточнили, что основным местом покупок техники остаются торговые точки в офлайне. В специализированных магазинах покупают товары 61% респондентов, в интернет-магазинах — 26%, в гипермаркетах — 11%, на досках объявлений — 2%.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.