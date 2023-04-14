Исследование: 61% респондентов предпочитают покупать технику в специализированных магазинах
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Согласно полученным данным, средний чек покупки в этот период составил 10 322 рубля.
Наиболее популярными покупками были телефоны и аксессуары, мелкая техника для кухни, пылесосы и утюги, аудио- и видеотехника.
В СберМаркетинге уточнили, что основным местом покупок техники остаются торговые точки в офлайне. В специализированных магазинах покупают товары 61% респондентов, в интернет-магазинах — 26%, в гипермаркетах — 11%, на досках объявлений — 2%.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.