В России могут запретить продажу одежды бренда рэпера и иноагента Noize MC

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В России могут запретить продажу одежды бренда иностранного агента Ивана Алексеева*, выступающего под псевдонимом Noize MC. RT ознакомился с соответствующим обращением общественного движения «Зов народа» в Роспотребнадзор, МВД и СК.
В России могут запретить продажу одежды бренда рэпера и иноагента Noize MC
  • РИА Новости

Отмечается, что несмотря на то, что рэпер открыто высказался против СВО и покинул Россию, он продолжает продавать одежду через личный сайт.

«Пока мы требуем заблокировать этот сайт. Как он вообще может продолжать зарабатывать в России на наших гражданах? Пусть это делает на Украине или в США», — сказал RT председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев.

Отмечается, что при этом артист ещё проводит благотворительные концерты в пользу Украины. Общественники подозревают, что часть вырученных денег может пойти на поддержку ВСУ.

В ноябре 2022 года Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Ивана Алексеева* (Noize MC).

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

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