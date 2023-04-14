Бочкарёв: cвыше 600 московских строек полностью перевели в «цифру»

Документооборот на 611 стройках столицы полностью переведён в цифровой вид, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В электронный вид переведён документооборот на 611 стройках города, в том числе более чем на 230 стройках жилья, 70 образовательных и 33 медицинских объектах, а также около 80 площадках транспортной сети и ряде других», — отметил Бочкарёв.

По его словам, это стало возможно благодаря успешному пилотированию отечественных ИТ-решений на территории Международного медицинского кластера.

Марат Хафизов, руководитель ИЦК «Строительство» Минстроя России, генеральный директор «Аметист Группп» подчеркнул, что в настоящее время активно внедряются и комплексные решения по управлению строительными проектами, и решения под автоматизацию конкретных задач, например закупок, взаимоотношений с персоналом.

«При этом все строительные процессы закрыты ИТ-решениями российских разработчиков», — отметил Хафизов.

Бочкарёв подчеркнул, что применение отечественного ИТ-решения для документооборота позволило сократить в 5-6 раз сроки согласования документации, а также повысить прозрачность процессов и оптимизировать управление проектами.

«Применение сквозных технологий на всех этапах жизненного цикла объекта даёт возможность сэкономить до 8% затрат на реализацию проекта», — добавил он.