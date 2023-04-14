Адвокат Зуй посоветовала не приобретать жильё на вторичном рынке по доверенности

Адвокат Ирина Зуй рассказала, как не стать жертвой мошенников и не лишиться жилья тем, кто хочет приобрести недвижимость на вторичном рынке.

Первое правило: не покупать недвижимость по доверенности, сообщила она в беседе с Life.ru.

«Покупатель не сможет проверить, жив ли доверитель, не отозвал ли он доверенность, не находится ли в предбанкротном состоянии, есть ли у него согласие супруги на сделку, является ли этот человек дееспособным», — уточнила юрист.

Также следует получить архивную выписку о квартире с перечислением всех прописанных в ней за всю историю лиц, посоветовала Зуй.

«В-третьих, необходимо тщательно проверить документы продавца квартиры — желательно не только паспорт, поскольку есть случаи продажи квартир по поддельным документам. Паспорт продавца надо проверить на сайте МВД, а также потребовать от нотариуса проведения видеофиксации сделки», — сказала адвокат.

Она также порекомендовала не покупать квартиру у лиц с психическими заболеваниями, а также постараться выяснить семейный статус продавца.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе сФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.