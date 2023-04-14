Экономист Гинько допустил отказ России от долларов и евро из-за санкций

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Преподаватель РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько выразил мнение, что Россия со временем откажется от доллара и евро, так как эти валюты всё меньше используются в расчётах в связи с санкциями.
Экономист Гинько допустил отказ России от долларов и евро из-за санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Ilya Moskovets / EyeEm

Фонд национального благосостояния будет в разных активах, но не в долларах и евро, сообщил эксперт в беседе с URA.RU.

Американской валюты в ФНБ нет с 2021 года, а к концу текущего планируется уйти и от евро.

«Уже много лет снижалась доля доллара в расчётах, в том числе за нефтепродукты. У нас некоторые компании брали только в евро. И сейчас в связи с тем, что были введены санкции, соответственно, использование доллара во внешней торговле будет стремиться к нулю», — уточнил Гинько.

Он также не исключил резкого падения курса доллара.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

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