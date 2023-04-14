РИА Новости: начато создание первого в России полностью электрического авиадвигателя
«Создаваемый «Эколибри» электрический двигатель ЕМ-01 является прототипом первого из семейства авиационных двигателей нового поколения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что двигатели подобного типа планируется использовать в том числе для аппаратов вертикального взлёта и посадки.
2 декабря 2022 года генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев заявил, что сроки разработки двигателя для гражданской авиации ПД-35 сдвигаются на пару лет вперёд.