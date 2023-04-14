РИА Новости: начато создание первого в России полностью электрического авиадвигателя

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Начато создание первого российского полностью электрического авиадвигателя, который будет использоваться в пассажирских самолётах и тяжёлых БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчик «Эколибри».

«Создаваемый «Эколибри» электрический двигатель ЕМ-01 является прототипом первого из семейства авиационных двигателей нового поколения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели подобного типа планируется использовать в том числе для аппаратов вертикального взлёта и посадки.

2 декабря 2022 года генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев заявил, что сроки разработки двигателя для гражданской авиации ПД-35 сдвигаются на пару лет вперёд.

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