РИА Новости: начато создание первого в России полностью электрического авиадвигателя

Начато создание первого российского полностью электрического авиадвигателя, который будет использоваться в пассажирских самолётах и тяжёлых БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчик «Эколибри».

«Создаваемый «Эколибри» электрический двигатель ЕМ-01 является прототипом первого из семейства авиационных двигателей нового поколения», — говорится в сообщении. Отмечается, что двигатели подобного типа планируется использовать в том числе для аппаратов вертикального взлёта и посадки. 2 декабря 2022 года генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев заявил, что сроки разработки двигателя для гражданской авиации ПД-35 сдвигаются на пару лет вперёд.