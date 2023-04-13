Попова рассказала о сотрудничестве со странами Азии и Африки в области биобезопасности

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова заявила, что сотрудничество со странами Африки, Азии и Латинской Америки в области биобезопасности имеет очень важное значение.

«Мы прекрасно понимаем: всё новое, что сегодня возникает, возникает или на африканском, или на азиатском континенте. На сегодняшний день это именно так. Поэтому вместе с коллегами нам очень интересно работать. Это важно», — сказала она в беседе с НТВ.

Попова напомнила, что в 2022 году был создан научный центр в Венесуэле, и в настоящее время начинается совместная работа с коллегами на континенте.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России.