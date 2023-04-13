Путин обсудил с главой «Дом.РФ» Мутко льготное приобретение вторичного жилья

Президент России Владимир Путин обсудил с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко вопрос льготного приобретения квартир на вторичном рынке.

«Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если всё-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого?» — цитирует Путина РИА Новости.

Он отметил, что это будет стимулировать строительную отрасль в России.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержать спрос на жильё в стране и снижать риски дисбаланса в этой отрасли.

Как сообщала НСН, два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году в Нижегородском районе Москвы, на Новохохловской улице.