Путин обсудил с главой «Дом.РФ» Мутко льготное приобретение вторичного жилья

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Президент России Владимир Путин обсудил с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко вопрос льготного приобретения квартир на вторичном рынке.
Путин обсудил с главой «Дом.РФ» Мутко льготное приобретение вторичного жилья
  • РИА Новости

«Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если всё-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого?» — цитирует Путина РИА Новости.

Он отметил, что это будет стимулировать строительную отрасль в России.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержать спрос на жильё в стране и снижать риски дисбаланса в этой отрасли.

Как сообщала НСН, два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году в Нижегородском районе Москвы, на Новохохловской улице.

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