Новая функция для помощи детям-сиротам появилась на благотворительном сервисе mos.ru

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На благотворительном сервисе столичного портала mos.ru появилась новая функция для неравнодушных граждан, желающих помочь детям-сиротам и детям с особенностями развития.
Новая функция для помощи детям-сиротам появилась на благотворительном сервисе mos.ru
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Теперь пользователям доступна новая категория «Наука и образование», в которой представлены благотворительные программы научных фондов и организаций, которые помогают получать качественное образование детям и подросткам, требующим особого педагогического внимания», — говорится в сообщении.

В настоящее время в этой категории есть три благотворительные программы, в которых можно поддержать благотворительные фонды.

Фонд «Глобал Импакт Альянс» помогает учёным и научным коллективам в проведении научных изысканий. Фонд «Простые вещи» даёт возможность детям-сиротам получить среднее образование. Работа фонда «Шалаш» направлена на социальную адаптацию в обществе детей с трудностями поведения.

Ранее, по сообщениям «Взгляда», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».

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