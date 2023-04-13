В Калужской области объяснили хлопки в регионе переходом самолётов на сверхзвук
- РИА Новости
«Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, вызваны переходом самолётов сверхзвукового барьера», — говорится в Telegram-канале.
Отмечается, что Росавиация подтвердила данную информацию.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша также прокомментировал ситуацию.
«В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация подтвердила пролёт сверхзвуковых самолётов», — отметил он.
Как пишет kp.ru, громкие звуки были слышны примерно в 11:15 в четверг, 13 апреля.