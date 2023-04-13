В Калужской области объяснили хлопки в регионе переходом самолётов на сверхзвук

Короткая ссылка
Громкие хлопки в Калужской области связаны с переходом самолётом сверхзвукового барьера, сообщило правительство региона.
В Калужской области объяснили хлопки в регионе переходом самолётов на сверхзвук
  • РИА Новости

«Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, вызваны переходом самолётов сверхзвукового барьера», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что Росавиация подтвердила данную информацию.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также прокомментировал ситуацию.

«В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация подтвердила пролёт сверхзвуковых самолётов», — отметил он.

Как пишет kp.ru, громкие звуки были слышны примерно в 11:15 в четверг, 13 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить