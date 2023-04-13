В столичных клубных домах стоимость жилья выросла на 94% за пять лет

Аналитики компании KR Properties и «Метриум» провели совместное исследование и выяснили, что стоимость квадратного метра жилья клубного формата в Москве за пять лет увеличилась на 94%.

Об этом пишут «Известия».

По словам экспертов, средняя квартира или апартаменты в клубных элитных домах выросли в цене на 94% за пять лет — со 178 млн до 346 млн рублей.

Так, самый экономически выгодный вариант жилья в элитном клубном доме стоит 42,1 млн рублей (38,7 кв. м), а самый дорогой — 3,2 млрд рублей (1,1 тыс. кв. м).

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе Москвы на Новохохловской улице.