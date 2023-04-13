Названы самые продаваемые в России модели автомобилей китайского бренда Haval

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в России в I квартале реализовано 16,6 тыс. автомобилей китайского бренда Haval. Это вдвое превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

Об этом пишет «Российская газета».

Безусловное первенство Haval на российском рынке остаётся за кроссовером Jolion с показателем 7,3 тыс. реализованных машин (рост в два раза).

Второе место в продажах Haval занял купе-кроссовер F7x с показателем в 3,6 тыс. реализованных единиц (рост в 2,2 раза). Третий результат показал кроссовер Haval F7 — 3 тыс. проданных автомобилей (+39%).

На четвёртом месте кроссовер Haval Dargo — 1,7 тыс. экземпляров. Замыкает пятёрку внедорожник Haval H9 — 979 единиц (+9%).

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.