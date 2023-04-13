Названы самые продаваемые в России модели автомобилей китайского бренда Haval

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Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в России в I квартале реализовано 16,6 тыс. автомобилей китайского бренда Haval. Это вдвое превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.
Названы самые продаваемые в России модели автомобилей китайского бренда Haval
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Российская газета».

Безусловное первенство Haval на российском рынке остаётся за кроссовером Jolion с показателем 7,3 тыс. реализованных машин (рост в два раза).

Второе место в продажах Haval занял купе-кроссовер F7x с показателем в 3,6 тыс. реализованных единиц (рост в 2,2 раза). Третий результат показал кроссовер Haval F7 — 3 тыс. проданных автомобилей (+39%).

На четвёртом месте кроссовер Haval Dargo — 1,7 тыс. экземпляров. Замыкает пятёрку внедорожник Haval H9 — 979 единиц (+9%).

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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