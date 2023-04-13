Авиаэксперт Гусаров напомнил о допустимости провоза лекарств в ручной клади

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Авиаэксперт Роман Гусаров напомнил, что вес ручной клади при путешествии в самолётах некоторых авиакомпаний не должен превышать 5 кг. Дополнительно с собой в полёт можно взять личные вещи: дамскую сумку, портфель, инвалидную коляску.
Авиаэксперт Гусаров напомнил о допустимости провоза лекарств в ручной клади
  • Gettyimages.ru

Габариты ручной клади каждая авиакомпания определяет самостоятельно, сообщил он в беседе с «Известиями».

В ручную кладь допустимо взять прозрачные флакон или бутылку с жидкостью объёмом не более 100 мл. Флакон должен быть в специальном пакете.

Разрешается провозить с собой и любые лекарства, а вот колюще-режущие и воспламеняющиеся предметы в салон самолёта проносить категорически запрещено. При этом электронные сигареты, так же как и другие электронные устройства, перевозить в ручной клади можно, заключил Гусаров.

Ранее ФАН со ссылкой на данные сервиса Туту.ру сообщало, что самыми популярными направлениями при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.

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