Сальдо анонсировал строительство газопровода из Крыма в Херсонскую область летом

Завершение строительства газопровода из Крыма в Херсонскую область ожидается летом 2023 года.

Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

По его словам, для обеспечения достаточным объёмом и давлением газовых трасс строится ещё одна ветка газопровода от Джанкоя до Геническа, что позволит сбалансировать подачу газа.

«Это даст возможность быстрее строить газопроводы низкого давления, которые будут направляться во все населённые пункты Херсонской области», — цитирует его ТАСС.

По его словам, эта ветка будет готова «уже летом, уже к отопительному сезону 2023 года».

В середине марта Сальдо сообщил, что в Херсонской области выдано около 80 тыс. российских паспортов.