В ЯНАО выдали 900 жилищных сертификатов с начала года

В Ямало-Ненецком автономном округе выдали 908 жилищных сертификатов с начала 2023 года с помощью федеральных и региональных программ.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Департамент строительства и жилищной политики.

В среднем по региону 73% граждан, которым планировалось предоставить господдержку в 2023 году, стали обладателями свидетельств на получение соцвыплат.

Как отметила начальник отдела анализа и мониторинга жилищной сферы профильного ведомства Елена Кривокорова, показатель на 7% выше, чем годом ранее.

Ранее НСН сообщала, что на востоке Москвы планируют построить несколько новых социальных объектов.