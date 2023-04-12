В ЯНАО выдали 900 жилищных сертификатов с начала года

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В Ямало-Ненецком автономном округе выдали 908 жилищных сертификатов с начала 2023 года с помощью федеральных и региональных программ.
В ЯНАО выдали 900 жилищных сертификатов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Департамент строительства и жилищной политики.

В среднем по региону 73% граждан, которым планировалось предоставить господдержку в 2023 году, стали обладателями свидетельств на получение соцвыплат.

Как отметила начальник отдела анализа и мониторинга жилищной сферы профильного ведомства Елена Кривокорова, показатель на 7% выше, чем годом ранее.

Ранее НСН сообщала, что на востоке Москвы планируют построить несколько новых социальных объектов.

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