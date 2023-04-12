Юрист Феттер рассказала о тонкостях вступления в наследство с долгами умершего

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Юрист в сфере семейного и наследственного права Лариса Феттер рассказала, какие могут быть особенности вступления в наследство, если у покойного были долги.
Юрист Феттер рассказала о тонкостях вступления в наследство с долгами умершего
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«Вступить в наследство и отказаться от долгов нельзя — всё принимается полностью. Сейчас нередко наследники отказываются от него, оценив объём долгов умершего и понимая, что всё наследство уйдёт на долги, ещё и хлопоты будут», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Если говорить о супругах, то у них могут быть общие и единоличные долги, и всё зависит от того, был ли согласен второй супруг с займом, и от целей, на которые были направлены заёмные средства.

«По долгам может быть обращено взыскание на долю супруга в общем имуществе, кредиторы даже вправе выйти с иском о разделе имущества. В результате раздела суд определяет, какое из совместного имущества причитается должнику и за счёт него гасится долг», — уточнила Фиттер.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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