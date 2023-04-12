Стахановский вагоностроительный завод в ЛНР запустят в этом году
- РИА Новости
Об этом заявил министр промышленности республики Тимур Саматов на прямой линии врио главы ЛНР Леонида Пасечника в эфире «Луганск-24».
«Сегодня завод получил первую сертификацию, первое клеймо. Сейчас утвердится первый инвестор — на этой или на следующей рабочей неделе комиссия должна утвердить. На этот год мы планируем его запустить, большая модернизация запланирована на следующий год», — цитирует его ТАСС.
Агентство напоминает, что Стахановский вагоностроительный завод — это одно из крупнейших предприятий ЛНР с полным циклом производства грузовых вагонов разных типов и конструкций.
28 февраля представительство ЛНР в СЦКК сообщило о повреждении цехов завода при обстреле Стаханова ВСУ.