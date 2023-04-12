Стахановский вагоностроительный завод в ЛНР запустят в этом году

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Стахановский вагоностроительный завод, расположенный в Стаханове (ЛНР), будет запущен в этом году.
Стахановский вагоностроительный завод в ЛНР запустят в этом году
  • РИА Новости

Об этом заявил министр промышленности республики Тимур Саматов на прямой линии врио главы ЛНР Леонида Пасечника в эфире «Луганск-24».

«Сегодня завод получил первую сертификацию, первое клеймо. Сейчас утвердится первый инвестор — на этой или на следующей рабочей неделе комиссия должна утвердить. На этот год мы планируем его запустить, большая модернизация запланирована на следующий год», — цитирует его ТАСС.

Агентство напоминает, что Стахановский вагоностроительный завод — это одно из крупнейших предприятий ЛНР с полным циклом производства грузовых вагонов разных типов и конструкций.

28 февраля представительство ЛНР в СЦКК сообщило о повреждении цехов завода при обстреле Стаханова ВСУ.

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