Исследование: в январе — марте россияне чаще всего покупали автомобили с пробегом

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В январе — марте 2023 года россияне чаще всего приобретали подержанные автомобили. Машины с пробегом выбрали 95% покупателей.
Исследование: в январе — марте россияне чаще всего покупали автомобили с пробегом
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов «СберАвто» и «СберСтрахования».

«Среди стран производства лидируют немецкие (26%), японские (19%) и корейские (18%) машины. В топ-5 самых популярных производителей вошли Kia (10%), Toyota (9%), Hyundai (8%), Lada (8%) и Volkswagen (7%). Самыми востребованными моделями стали LADA Granta, Hyundai Solaris и KIA Rio», — отмечается в исследовании.

В I квартале 2023 года больше всего машин приобрели в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской области, Татарстане, Свердловской области и Башкирии.

Ранее портал Nation News передавал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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