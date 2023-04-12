В Новосибирске отметили День космонавтики
- РИА Новости
Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на сайт городского метрополитена.
Церемония прошла на станции «Гагаринская».
«Юрий Гагарин проложил всему человечеству дорогу в космос. В честь него мы назвали станцию метро, установили барельеф. Хочется сказать ему спасибо — мы гордимся этим полётом, сделаем всё, чтобы мы оставались в космосе, чтобы наша космонавтика находилась на передовых рубежах», — отметил Локоть.
В мероприятии также приняли участие депутаты областного Заксобрания и городского совета, другие общественные деятели.
Ранее лётчик-космонавт Андрей Борисенко в беседе с ФАН рассказал, что для него значит День космонавтики.