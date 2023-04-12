Депутат Нилов объяснил своё предложение обсудить введение налога на нужды армии
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Сам депутат предложил дополнить существующий НДФЛ на «2-3% плюсом».
«Это 1-2 тыс. рублей с каждого из 40 млн, получается уже больше 50 млрд рублей в месяц. Речь идёт не просто об увеличении поступлений в бюджет, а об их целевом использовании. Для мобилизованных, для участников спецоперации в принципе», — сказал парламентарий.
Нилов утверждает, что это позволит увеличить финансирование каждого участника СВО.
«Это меняет мотивирующие условия для людей, которые могут пойти на СВО», — пояснил он.
Нилов подчеркнул, что предлагается только лишь начать двигаться в сторону подобных изменений, потому что пока депутаты находятся в стадии «даже не нулевого чтения» концепции.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим.
Также в январе Министерство обороны предложило повысить денежное довольствие сотрудников ряда силовых ведомств на 10,5% с октября 2023 года.