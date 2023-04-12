Депутат Нилов объяснил своё предложение обсудить введение налога на нужды армии

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил повысить налог на доходы физических лиц для россиян моложе 45 лет для отправки средств на военные нужды.

Об этом сообщает НСН.

Сам депутат предложил дополнить существующий НДФЛ на «2-3% плюсом».

«Это 1-2 тыс. рублей с каждого из 40 млн, получается уже больше 50 млрд рублей в месяц. Речь идёт не просто об увеличении поступлений в бюджет, а об их целевом использовании. Для мобилизованных, для участников спецоперации в принципе», — сказал парламентарий.

Нилов утверждает, что это позволит увеличить финансирование каждого участника СВО.

«Это меняет мотивирующие условия для людей, которые могут пойти на СВО», — пояснил он.

Нилов подчеркнул, что предлагается только лишь начать двигаться в сторону подобных изменений, потому что пока депутаты находятся в стадии «даже не нулевого чтения» концепции.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее приказом определил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим.

Также в январе Министерство обороны предложило повысить денежное довольствие сотрудников ряда силовых ведомств на 10,5% с октября 2023 года.