Мантуров: «Алмаз-Антей» может начать выпуск машин e-Neva на бывшем заводе Toyota в России

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Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что концерн «Алмаз-Антей» может начать производство электромобилей e-Neva, а также машин новых партнёров на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.
Мантуров: «Алмаз-Антей» может начать выпуск машин e-Neva на бывшем заводе Toyota в России
  • РИА Новости

«Прорабатываем вопрос с «Алмаз-Антеем» по производству e-Neva на бывшем заводе Toyota», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что начало производства автомобиля запланировано на 2026 год.

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