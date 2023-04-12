Мантуров: «Алмаз-Антей» может начать выпуск машин e-Neva на бывшем заводе Toyota в России
Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что концерн «Алмаз-Антей» может начать производство электромобилей e-Neva, а также машин новых партнёров на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.
- РИА Новости
«Прорабатываем вопрос с «Алмаз-Антеем» по производству e-Neva на бывшем заводе Toyota», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что начало производства автомобиля запланировано на 2026 год.
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