Мантуров: «Алмаз-Антей» может начать выпуск машин e-Neva на бывшем заводе Toyota в России

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что концерн «Алмаз-Антей» может начать производство электромобилей e-Neva, а также машин новых партнёров на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

РИА Новости