Суд приговорил обвиняемого в убийстве модели Ведлер в Москве к 15 годам колонии

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Пресненский районный суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима Дмитрия Коровина за убийство модели Гретты Ведлер, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Суд приговорил обвиняемого в убийстве модели Ведлер в Москве к 15 годам колонии
  • РИА Новости

Убийство произошло 24 февраля 2021 года в отеле на улице Смоленской. Коровин задушил девушку, положил её тело в чемодан и перевёз на машине в Липецк.

Также Коровин взял на имя убитой кредит в сумме более 700 тыс. рублей и похитил с её счёта 1,5 млн рублей.

Отмечается, что вину Коровин признал.

23-летняя модель Гретта Ведлер считалась без вести пропавшей с февраля 2021 года. Впоследствии её тело нашли в гараже загородного дома в Липецке.

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