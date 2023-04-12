Суд приговорил обвиняемого в убийстве модели Ведлер в Москве к 15 годам колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима Дмитрия Коровина за убийство модели Гретты Ведлер, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Убийство произошло 24 февраля 2021 года в отеле на улице Смоленской. Коровин задушил девушку, положил её тело в чемодан и перевёз на машине в Липецк.

Также Коровин взял на имя убитой кредит в сумме более 700 тыс. рублей и похитил с её счёта 1,5 млн рублей.

Отмечается, что вину Коровин признал.

23-летняя модель Гретта Ведлер считалась без вести пропавшей с февраля 2021 года. Впоследствии её тело нашли в гараже загородного дома в Липецке.