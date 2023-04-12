В России разработали аналог отслеживающего сбои интернет-ресурсов сервиса Downdetector

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В России запущен сервис «Мониторинг сбоев», который является отечественным аналогом зарубежного Downdetector, отслеживающего сбои популярных интернет-ресурсов.
В России разработали аналог отслеживающего сбои интернет-ресурсов сервиса Downdetector
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомствен Роскомнадзору), на базе которого работает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), сервис даёт пользователям возможность оставлять сообщения о неработоспособности интернет-ресурсов, банковских приложений и операторов связи, а также отслеживать стабильность их функционирования и изучать географию зафиксированных проблем.

В декабре прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запуск российского аналога Википедии под названием «Знание» планируется в I квартале 2023 года.

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